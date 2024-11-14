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Bakan Yumaklı: Anadolu Parsı Net Görüntüyle Yakaladı

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ANADOLU PARSI VE GİZLİ KAHRAMANIN GÖRÜNTÜLERİ

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu Parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan, açıklamasıyla birlikte Anadolu Parsı’nın etkileyici görüntülerine de yer verdi.

DOĞA KORUMA ÇABALARI

Yumaklı’nın mesajı, doğa koruma çabalarının önemini vurguluyor. Anadolu Parsı’nın korunması gerektiği ve bunun için gereken tüm önlemlerin alınacağı da belirtildi. Bu tür çalışmalar, Türkiye’nin doğal mirasını koruma amacının bir parçası olarak öne çıkıyor.

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