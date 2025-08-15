Bakan Yumaklı, Ateş Yakmamayı Rica Etti

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI’DAN ORMAN YANGINI UYARISI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşlara, “Bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum.” dedi. Yumaklı, Taşköprü Belediyesince düzenlenen 35’inci Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin 2. gününde etkinliklere katıldı. Bakan Yumaklı, burada “En iyi sarımsak yetiştiricisi” yarışmasını takip ederek, Taşköprü sarımsağının önemine değindi. Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden bakan, orman yangınları konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YANGINLARIN TEHLİKELERİ VE MÜCADELE

Yumaklı, orman yangınlarının sonuçlarına dikkat çekerek, “Küçük bir kıvılcım ‘yeşil vatan’ı tehdit ediyor” ifadesini kullandı. Orman kahramanlarının cansiparane mücadele ettiğini belirten Yumaklı, “Bu uğurda ‘yeşil vatan’ı koruma adına feda-i can eden kardeşlerimiz oldu. Ben bugüne kadar ‘yeşil vatan’ savunması için canını feda eden bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmetler diliyorum.” dedi. Dikkatsizliğin sonuçları hakkında tekrardan uyarılarda bulunan bakan, “Bir sigara izmariti, yol kenarında yakılan bir ateş, pikniğe gittiğimizde kontrolsüz bir şekilde etrafa bırakılan ateş artıkları” gibi durumların dikkat gerektirdiğini belirtti.

SU YATIRIMLARI VE TARIM HAKKINDA GÖRÜŞLER

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri olarak Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri yatırımlara dikkat çekti. “Amacımız şehirlerimizi hem tarımsal üretim anlamında hem de diğer konularda güçlü hale getirmek.” diyen bakan, “Bizler geleceğe yönelik hedeflerimizi Türkiye Yüzyılı perspektifine uygun bir şekilde yapıyoruz; bunun en önemlilerinden biri tarım ve ormandır.” şeklinde konuştu. Üreticilere TARSİM yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunan Yumaklı, Kastamonu’nun son 23 yılda tarım alanında gelirini 23 buçuk kat artırdığını belirtti.

SARIMSAK ÜRETİMİ REKOR KIRIYOR

Türkiye genelinde sarımsak üretimine dair bilgiler veren Bakan Yumaklı, “Geçen yıl 145 bin dekar alanda 51 bin ton taze ve 125 bin ton kuru sarımsak olmak üzere toplamda 176 bin ton sarımsak ürettik.” diye ifade etti. Bu yıl için 184 bin ton sarımsak tahmin ettiklerini belirten bakan, “Kastamonu’nun 126 köyünün 111’inde 4 bin 200 aile bu sarımsak ekimini ve üretimini yapıyor.” dedi. Ayrıca, Obrucak Barajı’ndan sağlanacak sulama projeleri ile verimin yüzde 50 artacağını umduklarını kaydetti.

KASTAMONU’NUN SARIMSAK ÜRETİMİNDEN GURUR

Kastamonu’nun sarımsak üretimindeki yerine vurgu yapan Yumaklı, “Kuru sarımsağın yüzde 22’sini Kastamonu’da üretiyoruz. Yaklaşık 27 bin 500 tonluk üretimle Türkiye’de birinciyiz.” dedi. Konuşmaların sonunda, “en iyi sarımsak yetiştiricisi” yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Bakan Yumaklı verdi. Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan katıldı. Festival 17 Ağustos’a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.