Bakan Yumaklı, balıkçılara destek verecek

BALIKÇILARA DESTEK MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu yıl da malum Marmara Denizi’nde görülen müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza önümüzdeki günlerde destek sağlayacağız. Ayrıca, balıkçılarımızın ve balıkçı gemilerinin sigorta sorunlarının çözümü için ilgili bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz” açıklamasını yaptı. Yumaklı, çeşitli ziyaretler kapsamında Trabzon’a geldi ve Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada laboratuvarları gezerek çalışanlarla birlikte kalkan balığı yemledi. Sonrasında Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Yumaklı, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda yönetim kurulu ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yumaklı’ya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet eşlik etti.

BALIKÇILIK SEZONU AÇILIŞI

Yumaklı, Trabzon’daki ziyaretlerinin ardından Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balıkçı sezonu açılış programına katıldı. “İnşallah az sonra ‘Vira Bismillah’ diyerek, 2025-2026 av sezonumuzun açılışını yapacağız ayrıca 2 balıkçımızı da uluslararası sulara uğurlamış olacağız” diyen Yumaklı, av sezonunun sektöre hayırlı olması temennisinde bulundu. Yumaklı, konuşmasında Anadolu çiftçisinin emekleri ve balıkçıların denizlerden sağladığı ürünler için şükranlarını sundu.

Su ürünlerini artırmak için toplamda 51 milyar lira destek verildiğini ifade eden Yumaklı, “Türkiye, tarımsal üretim konusunda her branşta, ister bitkisel, hayvansal, su ürünleri olsun parmakla gösterilen ülkeler arasındadır” dedi. Ülkemizin tarımsal hasılasının Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 7’nci sırada olduğuna dikkat çeken Yumaklı, “Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz etkin politikalarla, bu potansiyeli açığa çıkarmayı başardık” diye konuştu.

BALIKÇILIK ANLAŞMALARLI YENİ FIRSATLAR

Yumaklı, 17 ülke ile balıkçılık anlaşması sağlandığını aktararak, “61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi sağladık. Ayrıca, tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık. Bu kredilerde de ilk kez yüzde 100’e varan faiz indirimi imkanı verdik” dedi. Yumaklı, güçlü balıkçı filolarının kendi karasularında ve uluslararası sularda avlanmalarının sağlandığını belirtti.

İHRACATLA BAŞARIYI TAÇLANDIRMAK

Bakan Yumaklı, su ürünleri sektöründeki üretimin 1 milyon tonun üzerine ulaştığını ve Türkiye’nin bu başarısını ihracatla taçlandırdığını ifade etti. “Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi’nin inşasını tamamlamak üzereyiz” diyen Yumaklı, Türkiye’nin ihracat hedeflerinin oldukça büyük olduğunu belirtti.

MÜSİLAJ ETKİSİNE DİKKAT

Yumaklı, müsilaj nedeniyle etkilenen balıkçılara destek vereceklerinin altını çizerken, “Bu yıl da malum Marmara Denizi’nde görülen müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılarımıza önümüzdeki günlerde destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sektöre destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Yumaklı, tüm balıkçılara bereketli bir sezon diledi. Açılış töreninin ardından mersin ve kalkan balıklarının denize salınımını gerçekleştiren Yumaklı, Umman’a açılacak balıkçı gemisine çıkarak vatandaşları selamladı.