Haberler

Bakan Yumaklı’dan Açıklama Geldi

BAKAN YUMAKLI’NIN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Burdur’un Bucak ilçesinde eğitim uçağının Karacaören Baraj Gölü’nde kaza kırıma uğraması ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, “Antalya’da eğitim uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Burdur’a bağlı Karacaören Barajı’ndan su alma sırasında kırıma uğramıştır. Uçakta bulunan iki personelimizin sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bütün ekiplerimizi her türlü kazadan korusun” sözlerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şişli’de Skuteri Çalan İki Şüpheli

Şişli'de bir hırsız, merdivene kilitlenmiş bir skuteri 15 saniyede çalarak uzaklaştı. Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberler

İstanbul Boğazı’nda Yüzücü Kayboldu

İstanbul Boğazı'ndaki 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov yarış sonrası kayboldu. Yetkililer, kaybolan yüzücüyü bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.