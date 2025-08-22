Bakan Yumaklı’dan Belediyelere İçme Suyu Uyarısı

BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu ile ilgili olarak belediyelere büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı. “Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” ifadelerini kullanarak, Çorum’da DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret etti. Burada yerel gazetecilere yaptığı konuşmada, tarım alanında gıda arzı kadar su konusunun da kritik önem taşıdığını belirtti. Yumaklı, vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşması için yatırımlara devam edildiğine dikkat çekti ve iklim değişikliğinin suyun önemini daha da artıracağına değindi.

TÜRKİYE’DE SU YATIRIMLARI ARTIYOR

Yumaklı, Türkiye’deki AK Parti hükümetleri döneminde birçok su ve sulama tesisi yatırımı yapıldığını ifade etti. “Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi hizmete alındı.” diyen Yumaklı, her damla suyu gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak gördüklerini belirtti. Gıda güvenliği için 72 milyon dekarlık alanın sulamaya açıldığını anlatan Bakan Yumaklı, ayrıca 75 baraj ve göletin 3,4 milyar metreküplük ek su depolama tesisleri, 102 arıtma tesisi ve 115 bin kilometrelik borulama yatırımları gerçekleştirildiğini açıkladı.

SU KAYNAKLARINDAKİ TEHDİTLER VE ALINAN TEDBİRLER

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’ini kaybedeceğinin öngörüldüğünü anlattı. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, Türkiye’nin 2030’da su stresi çeken ülkeler kategorisinden su fakiri ülkeler kategorisine geçebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki su verimliliği seferberliğini başarıyla uygulayarak dünyaya örnek olmayı hedefliyoruz.” dedi.

İÇME SUYU YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Yumaklı, özellikle sıcak yaz aylarında içme suyu konusunda yerel yönetimlerin önemli görevleri olduğunu tekrarladı. Kayıp kaçak oranları ile ilgili olarak da “Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir.” açıklamasını yaptı. İllere ait içme suyu yönetim planlarının yıl boyunca nasıl uygulanacağı konusunun oldukça önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu planlara harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizerek, belediyelere bu konuyu takip etmeleri için çağrıda bulundu.

SU YÖNETİMİNDE STRATEJİK ADIMLAR

Bakan Yumaklı, doğru işletme uygulamalarının son derece hayati öneme sahip olduğunu belirtti. “Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve faaliyet alanında tüm uygulamaları takip ediyoruz.” diyerek, suyun depolanması ve arzı konusunda sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirdiklerini açıkladı. Ayrıca belediyelerin ihtiyaçları için Devlet Su İşleri ile sözleşme yaparak yatırım imkanı sunduklarını ifade etti. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.