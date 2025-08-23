Bakan Yumaklı’dan Belediyelere Su Uyarısıdır

İÇME SUYU KONUSUNDA BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu ile ilgili olarak belediyelere önemli görevlerin düştüğünü vurguladı. Yumaklı, “Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz.” şeklinde konuştu. Çorum’da gerçekleştirilen DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SU ARZININ GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada su konusunun tarım alanındaki gıda arzı güvenliği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Üretimin yanı sıra vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişmesi için yatırımlar yapıldığını söyleyerek, iklim değişikliği ile birlikte suyun öneminin daha da arttığını belirtti. Türkiye’de AK Parti hükümetleri döneminde birçok su yatırımının yapıldığını kaydeden Yumaklı, “Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi hizmete alındı.” dedi. Ayrıca, Türkiye’deki gıda güvenliğinin sürdürülmesi için 72 milyon dekarlık alanın sulamaya açıldığını da ekledi.

SU KAYNAKLARINDAKİ KAYIP RİSKİ

Yumaklı, Türkiye’nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25’ini kaybedebileceğinin öngörüldüğünü belirtti. Bu noktada alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda Türkiye’nin 2030’da su stresi çeken bir ülke olmaktan su fakiri olan bir ülke konumuna geçebileceğini ifade etti. Emine Erdoğan’ın öncülüğündeki su verimliliği seferberliğine de işaret eden Bakan Yumaklı, bu projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İÇME SUYU YÖNETİMİNDE BELEDİYELERİN ROLÜ

Bakan Yumaklı, özellikle sıcak yaz aylarında içme suyu yönetimi konusunda yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü tekrar hatırlattı. Kayıp kaçak oranları ile ilgili bir değerlendirme yaparak, “İl ve ilçelerin içme suyu yönetimi için işletme planı son derece önemli.” şeklinde konuştu. Belediyelerin kendi su yönetimlerini dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerektiğini vurgu yaparak, bu konunun hayati önem taşıdığını belirtti.

SU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK UYARISI

Yumaklı, doğru işletme uygulamalarının önemini vurguladı ve “Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin.” ifadesiyle dikkat çekti. Ayrıca, belediyelerin büyük ölçekli yatırımlar yapmaları halinde Devlet Su İşleri ile sözleşme yaparak ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olduklarını ekledi. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.