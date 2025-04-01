Bakan Yumaklı’dan Orman Köylülerine Destek Müjdeleri

ORMAN KÖYLÜLERİNE YÖNELİK MÜJDELER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman köylülerine önemli müjdeler duyurdu. Bakan Yumaklı, “İlk müjdemiz, orman köylerinde ikamet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlarımıza mikrokredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. Yani 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak” dedi.

AİLE YILI KAPSAMINDA DESTEKLER

2025 Aile Yılı çerçevesinde, orman köylerinde yaşayan ailelere çeşitli destek ve yardımlar sunacaklarını açıklayan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlattı. Bu kapsamda hazırlanan müjdelerin detaylarını paylaştı.

MİKROKREDİ VE FİDAN DESTEĞİ

Yumaklı, müjdelerin devamında, “İkinci olarak, süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız. Bir diğer müjdemiz, orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, orman köyündeki çiftçi kooperatiflerinin ürünlerinin paketleme, pazarlama ve depolama ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleneceğini de sözlerine ekledi.

Bu kapsamda sunulan müjdelerin, başta orman köylüleri ve çiftçiler için hayırlı olması temennisinde bulundu.