Bakan Yumaklı Duyurdu! Paralar Yatırılıyor

DESTEKLEME ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından destekleme ödemelerine yönelik bir paylaşım yaptı. Üreticilere destek sağladıklarını ve “bereketin yüzyılına” doğru ilerlediklerini dile getiren Yumaklı, “3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” şeklinde konuştu.

DESTEK KALEMLERİ VE MİKTARLARI

Bakan Yumaklı’nın paylaştığı bilgiler arasında, süt desteğinin 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteğinin 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 51 milyon 855 bin 56 lira ve hayvan gen kaynakları desteğinin 7 milyon 886 bin 100 lira olduğu aktarıldı. Bu desteklerin çiftçilere olan katkısının büyük önem taşıdığı vurgulandı.