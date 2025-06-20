Bakan Yumaklı Isparta’yı Ziyaret Etti

BAKAN İBRAHİM YUMAKLI ISPARTA’DA TEMASLARDA BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir ilçesindeki ziyaretlerinin akabinde Isparta il merkezine geçti. Isparta Valiliği’ne ulaşan Bakan Yumaklı, burada Vali Abdullah Erin tarafından karşılandı. Valilik makamında kısa bir süre seçimle ilgili bilgi aldıktan sonra, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başkanları ile ziraat odaları ve hayvan yetiştiricileri birlik başkanlarının bulunduğu koordinasyon toplantısına katıldı.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NDA GÖRÜŞME YAPTI

Bakan Yumaklı, Isparta Belediyesi’ni de ziyaret ederek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek, partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Bakan Yumaklı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni de ziyaret ederek programını tamamladı ve kentten ayrıldı.