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Bakan Yumaklı, İzmir Valiliğini Ziyaret Etti

BAKAN YUMAKLI İZMİR VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’deki programları kapsamından İzmir Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret etti. İzmir’e bir dizi etkinlik için gelen Bakan Yumaklı, ilk olarak İzmir Valiliği’ne yöneldi. Yapılan görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

ORMAN YANGINLARI İÇİN ÖNEMLİ ETKİNLİK

İzmir programı çerçevesinde Bakan Yumaklı, saat 14.00’de Gaziemir ilçesinde “Orman Benim Kampanyası” adı altında düzenlenen orman yangınlarını önleme programına katılacak ve burada yürütülen çalışmaları yerinde takip edecek.

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