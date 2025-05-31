Bakan Yumaklı, Muş’ta Depo Açtı

AÇILIŞ TÖRENİ VE YENİ TESİSİN ÖNEMİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta 23 bin ton kapasiteli lisanslı depo açılışına katıldı. Yumaklı, “Tohum üretiminde artık dünya ülkeleriyle yarışmıyoruz, onları geride bırakıyoruz” dedi. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilen açılış töreninde bakan, Türkiye’nin tohumculukta önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Üretim planlaması ile tarımda yeni bir dönemin başladığını dile getiren Yumaklı, Muş’un tarımsal potansiyelinin iyi değerlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti.

ÜRETİM PLANLAMASI VE AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ

Bakan Yumaklı, TİGEM’in tohumculukta önemli bir firma olduğuna dikkat çekti. “Bu işletme, Tarım İşletme Genel Müdürlüğümüze ait alanı Ar-Ge merkezi ve tohum üretmek için kullanıyor” ifadesini kullanan Yumaklı, çeşitli ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını aktardı. 2024 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan üretim planlamasında, il bazında ürünlerin nasıl üretileceği konusunda karar vericilerle iş birliği yapıldığını söyledi. Ayrıca, bu yıl 20 ilde akıllı sulama sistemlerinin kurulacağını ve çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

DEPO TESİSİ HAKKINDA DETAYLAR

Yeni lisanslı deponun, tohumların depolanmasında kullanılan teknoloji sayesinde efektif bir şekilde kullanılacağını belirten Bakan, “Buradaki lisanslı depo yaklaşık 20 bin ya da 23 bin ton kapasiteli yatay bir mimariye sahip” açıklamasında bulundu. Tohum üretim kapasitesinin 1.3 milyon ton seviyesine ulaştığını ve Türkiye’nin dünyanın tohumda söz sahibi ilk 10 ülkesi arasında olduğunun altını çizen Yumaklı, mevcut tohum üretimi ve kapasitesinin herhangi bir problem yaşatmayacak seviyede olduğunu ifade etti.

YATIRIMLAR VE GELECEK HEDEFLERİ

Açılışını yaptıkları tesisin Ar-Ge faaliyetleri ve üretim açısından önemli bir merkez olacağının altını çizen Yumaklı, “Bu lisanslı depolarda sadece tohum ürünleri olmayacak” dedi. Üreticilerin hububat ve benzeri ürünlerinin de burada depolanabileceğini ve elektronik sistem üzerinden satılabileceğini vurguladı. Muş’un tarımsal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması için gerekli adımların atıldığını vurgulayan Yumaklı, bu tür yatırımların sektörün rekabet gücünü artıracağını belirtti.

VALİ İLE GÖRÜŞMELER VE TOPLUMSAL YANSIMALAR

Törende bir konuşma gerçekleştiren Muş Valisi Avni Çakır, Muş’un bir tarım kenti olduğunu dile getirdi. Vali, “Elbette bu hububatın piyasaya sürülmesi sürecinde depolanması çok önemli” diyerek lisanslı depoculuk faaliyetlerinin ilde artış göstermesinin önemini vurguladı. Yumaklı’nın yanında gerçekleştirilen incelemelerin ardından, etkinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, il yöneticileri, güvenlik yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.