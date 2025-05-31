Bakan Yumaklı, Muş’ta Tarım Yatırımlarını Anlattı

BAKAN YUMAKLI, MUŞ’TA TARIMSAL PROJELERİ TANITTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gıda arz güvenliği konusuna dikkat çekti. Yumaklı, “Bakanlığımızın ana görevlerinden biri de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanmasını temin etmek. Güçlü Türkiye’nin yolunun, güçlü tarımdan geçtiğinden hareketle şehirlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarıp geliştirmek en büyük amacımız” dedi. Muş Valiliğini ziyaret eden Yumaklı, Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Avni Çakır’dan bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SU VE SULAMA YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, bu yatırımların Muş’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Gıda arz güvenliğinin ülkeler için önemi arttığını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: “Bu artık sadece teorik bir konu değil, pratikte de gelecek meselesi, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği. Güçlü Türkiye’nin yolu, güçlü tarımdan geçiyor.” Yumaklı, son 23 yılda Muş’a birçok yatırım yapıldığını ve özellikle su ile sulama yatırımlarının önemini vurguladı.

TARIMSAL ÜRETİMDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Yumaklı, Muş’ta 3 sulama tesisi ile 83 bin 410 dekarlık alanın sulandığını ve bu sayede Muş ekonomisine 800 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Bitkisel üretimdeki artışın yüzde 260 olduğunu belirten Yumaklı, Muş’un tarımsal üretim değerinin 14,3 milyar liraya ulaştığını söyledi. Aynca, Muş’un tarımsal üretim ihracatının 23 yıl önce 47 milyon dolardan bugünkü 251 milyon dolara yükseldiğini aktardı.

KURAKLIKLA MÜCADELE VE SU PLANLAMASI

Kuraklığın önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yumaklı, “İklim değişikliği, yalnızca ülkemizi değil, dünyadaki tüm ülkeleri etkiliyor. En önemli risk kaynağının su olduğunu buradan görebiliriz. Bu bağlamda, su ve sulama yatırımlarının yanında yeni baraj ve göletlerle depolama kapasitesini artırmaya devam ediyoruz” dedi. Yumaklı, ayrıca kullanılan suların yeniden arıtılarak tarımsal üretimde kullanılması üzerine önemli mesafeler kat ettiklerini dile getirdi.

MUŞ OVA PROJESİ HIZLA İLERLİYOR

Muş Ovası Sulama Projesi’nin 3 etapta gerçekleşeceğini kaydeden Bakan Yumaklı, bu projeyle 170 bin dekarlık alanın sulanacağını belirtti. Yumaklı, “Projemiz 2027 yılı sonunda tamamlanacak ve 23 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı sulamış olacağız. Projenin bütçesi 7,3 milyar lira,” dedi. Ayrıca Muş’un içme suyu arıtma tesisinin yıllık 31 milyon metreküp su hizmetine sunacağını da söyledi.

MUŞ’UN TARIMDAKİ GÜCÜ ARTACAK

Muş Valisi Avni Çakır, Muş’un bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, yapılan yatırımlarla Muş’un gelecekte tarımda önemli merkezlerden biri haline geleceğini ifade etti. Muş’un tarımsal potansiyelinin aydınlık bir geleceği olduğunu vurgulayan Çakır, bölgedeki yatırım ve projelerin güçlendireceğini söyledi.

Programda ayrıca AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da yer aldı ve yapılan yatırımların Muş’un tarım sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirttiler.