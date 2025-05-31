Bakan Yumaklı, Muş’taki kadınları ziyaret etti

MÜŞ’TE SÜT SAĞAN KADINLAR ZİYARET EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’un Mercimekkale köyünde süt sağan kadınları ziyaret etti. “Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni”ne katılmak amacıyla köye giden Bakan Yumaklı, dönüş yolunda kırsalda süt sağımı yapan kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla sohbet eden ve onların çalışmalarını dikkatle izleyen Bakan, kısa süre içinde sağım kovasını alarak keçi sağdı. Köydeki çocuklar ve diğer sakinlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Yumaklı’ya ayran ikram edildi.

MÜŞ’ÜN TARIMSAL POTANSİYELİ

Muş’taki çocuklara hediyeler dağıtan Bakan Yumaklı, “Muş Ovası’nın sulamasıyla ilgili 3 etaptan oluşacak ve 780 bin dekarlık alanı sulayacak çok büyük projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muş, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde son derece önemli bir ilimiz. İnanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha ileri taşımak ve ortaya çıkarmak için bakanlık olarak her birimimizle sahadayız. Hem büyükbaş hem de küçükbaşta çok önemli besi bölgelerimiz var. Özellikle Muş, küçükbaş hayvancılıkta coğrafyası, gelenekleri ve tecrübesi ile son derece mühim. 2024 yılının Ocak ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıklayarak, hem büyükbaş hem de küçükbaş için önemli projeler hayata geçireceğimizi belirttik.”

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA YÜZDE 10 ARTIŞ

Küçükbaş hayvancılıkta geçen yıldan bu yıla hayvan sayısının yüzde 10 artmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Yumaklı, “2 gün önce Ankara’da Ayaş’ta ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ açıkladık. Üretmemiz gerekiyor, bu potansahe sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, etrafımızda bu üretim gücüne ihtiyaç duyan birçok komşu ülke ve kardeş halklar var. Onların ihtiyaçlarını bu coğrafyadan rahatlıkla karşılayabiliriz. Hem üreticimiz hem de illerimiz kazanacak, Türkiye de kazanmış olacak. Çiftçilerimiz bugün bizleri misafir etti, kendilerine teşekkür ettim. Elimizden bir bardak ayran içtik. Her birinin emeğine sağlık. Birlikte sağım yaptık. Endam ablaya ‘Yapabilir miyim?’ dedim, ‘Yaparsın’ dedi ama gördük ki her işi erbabı yapmalı. Bir denemeden sonra bıraktım.”

Bakan Yumaklı, yeni doğan kuzuyu sevdi ve ardından süt sağan kadınlar ile aileleriyle fotoğraf çektirdi.