Bakan Yumaklı, Orman Yangınları Hakkında Bilgi Verdi

EFLANİ’DEKİ ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kahyalar bölgesindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı, “Hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim, biz büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik, ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD’ın koordinasyonunda, valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzla ve vatandaşlarımızla köy bazında bildirilecek” dedi. Yumaklı, Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Orman Yangını Koordinasyon Merkezi’nde bu bilgileri paylaştı.

BÜYÜK MÜDAHALELER İLE YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Bakan Yumaklı, ekiplerin yangınlara yönelik yoğun müdahalelerinin devam ettiğini vurgulayarak, “Dünkü açıklamamızın ardından maalesef gün içerisinde Manisa Gördes’te ve Muğla Yatağan’da büyüme potansiyeli olan iki farklı yangın çıktı. Ama hamdolsun onları çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız müdahil olarak söndürdüler. Yine dün Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yangınıyla mücadele ederken, ‘gün içerisinde inşallah iyi haberler vermeyi umuyoruz’ demiştim. Hemen buraya birkaç kilometre uzaklıkta Kahyalar bölgesinde bir yeni yangın çıktı maalesef. O da son derece ciddi bir yangındı, çünkü blok ormanlarının olduğu alana çok hızlıca gidebilecek şekilde bir rüzgarın olduğu da saate denk geldi.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE YANGIN MÜDAHALELERİ SÜRDÜ

Bakan, Türkiye genelinde dünkü tarihte 38 yangına müdahale edildiğini belirtti. “Her iki yangın da devam ederken diğer çıkan iki yangın bizim gücümüzü böldü. Aslında çok daha hızlı bir şekilde burayı söndürebilecektik.” diyen Yumaklı, “Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun bu her üç yangın için de bugün ben büyük ölçüde kontrol altına alındı bilgisini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Şu an için ülkemizde aktif bir yangın yok.” ifadelerini kullandı.

RİSKLİ BÖLGELERDE TEYAKKUZ DEVAM EDİYOR

Yumaklı, Türkiye’nin bazı bölgelerinin yangına hassas olduğunu vurgulayarak, 15 Ekim’e kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi. “Özellikle Batı Karadeniz’de Zonguldak, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya, Bilecik hattında yeni risk alanları oluştu. Dolayısıyla bizler buna göre konumlandırmalarımızı yapıyoruz.” dedi.

VATANDAŞLARA TEMKİNLİ OLMALARI GEREKİYOR

Bakan Yumaklı, vatandaşların evlerine dönüşü konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple ateş yakılmaması gerekiyor. O yüzden bunu tekrar hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Benim bu açıklamamdan sonra vatandaşlarımız kendiliklerinden evlerine geri dönmesinler.” diye ekledi.

Yumaklı, yıl boyunca Türkiye’nin dört bir tarafında 5 bin 800’ün üzerinde yangına müdahale ettiklerini, bu süreçte destek olan kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.