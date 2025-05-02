Bakan Yumaklı, Paralar Yatırılıyor! Kontrol Edin

BÜYÜK DESTEKLEME ÖDEMELERİ YAPILIYOR

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden çiftçilere yönelik yapılan destekleme ödemelerine dair önemli bilgiler paylaştı. Üreticilere her zaman destek olduklarını vurgulayan Yumaklı, “bereketin yüzyılına” adım attıklarını ifade etti. Bugün, “3 milyar 91 milyon 430 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” şeklinde konuştu.

Yumaklı’nın paylaşımında, yapılan destek ödemelerinin dağılımı hakkında da bilgiler verildi. Süt desteği için toplamda 2 milyar 174 milyon 231 bin 852 lira, hububat desteği için 857 milyon 457 bin 263 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 51 milyon 855 bin 56 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için de 7 milyon 886 bin 100 lira ödendiği açıklandı.