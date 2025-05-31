Bakan Yumaklı, Süt Sağan Kadınlarla Birlikte Keçi Sağdı

Bakan Yumaklı, Süt Sağan Kadınlarla Bir Araya Geldi ve Keçi Sağımı Yaptı

BÜYÜK PROJE İÇİN TEMEL ATILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş ilinin Mercimekkale köyünde süt sağımı yapan kadınları ziyaret etti ve onlarla birlikte keçi sağdı. Bakan Yumaklı, köye “Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni”ne katılmak amacıyla geldi. Program dönüşünde kırsalda süt sağımı yapan kadınların yanına uğrayan Bakan, kadınlarla sohbet edip onların çalışmalarını yakından takip etti. Bir süre sonra sağım kovasını alarak keçi sağma deneyiminde bulundu. Köy sakinleri ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan’a ayran ikram edildi.

Bakan Yumaklı, köydeki çocuklara hediyeler vererek, “Muş Ovası’nın sulamasıyla ilgili 3 etapta gerçekleşecek ve 780 bin dekarlık alanı sulayacak geniş çaplı projenin temelini atmaktan mutluluk duyuyoruz. Muş, bitkisel ve hayvansal üretim açısından önemli bir ilimiz. İnanılmaz bir potansiyeli var ve bu potansiyeli daha ileri taşımak için bakanlık olarak bütün birimlerimizle sahadayız. Muş özellikle küçükbaş hayvancılıkta coğrafyası, gelenekleri ve tecrübesi ile son derece değerli” dedi. 2024 yılının ocak ayında açıklanan 5 yıllık hayvancılık yol haritasında, hem büyükbaş hem de küçükbaş için önemli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Yumaklı, geçen yıldan bu yıla Muş özelinde küçükbaş hayvancılıkta hayvan sayısının yüzde 10 artmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. 2 gün önce Ankara’da “Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi”ni açıkladıklarını hatırlattı. “Üretmemiz lazım, bu potansiyele sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, çevremizde bu üretim gücünden faydalanmak isteyen birçok komşu ülke ve kardeş halk var. Onların ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliriz. Hem üreticimiz hem de Türkiye kazanmış olacak. Çiftçilerimiz bugün bizleri misafir etti, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bir denemeden sonra sağım işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Bakan Yumaklı, yapılan işin uzmanlarının ellerine sağlık dedi. Daha sonra yeni doğmuş kuzuyu seven Bakan Yumaklı, süt sağan kadınlar ve aileleriyle poz verdi.