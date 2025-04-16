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Bakan Yumaklı Tarım Sigortası Yapın Dedi

BAKAN YUMAKLI’DAN ZİRAİ DON AÇIKLAMASI

Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok çiftçiyi doğrudan etkileyen zirai don olayı hakkında önemli bilgiler sundu. 34 ildeki çiftçilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “Sigortası olanlar tespit çalışması biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim.” dedi. Bakan ayrıca, sigortası olmayan üreticilerin zararlarını telafi etmek için gerekli hesaplamaların yapılacağını ve ödemelerin bir takvim çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

MALATYA’DA BÜYÜK HASAR MEVCUT

Bakan Yumaklı, “Bir sefer olduğunda hasar çok büyük oluyor.” diyerek Malatya’daki kayısı ağaçlarında oluşan büyük zararın altını çizdi. Önümüzdeki yıl meyve vermesi için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Bakan, “Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Don hadisesi süresince çok yoğun bir iletişim trafiği gerçekleştirdiğini belirten Bakan, Cumhurbaşkanı’na durumu aktardığını ve üreticilere destek olma konusunda gerekli talimatları aldığını söyledi.

TARIM SİGORTASI ÖNEMİ VURGUSU

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yumaklı, tarım sigortası konusunda dikkat edilmesi gereken hususları da gündeme getirdi. “Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70’i devlet tarafından karşılanıyor. Dondan korunmak için gerekli ihtiyaçların da yüzde 50’sini karşılıyor. Lütfen tarım sigortasını yaptırın.” diyerek üreticilerin tarım sigortası yaptırmalarını önerdi.

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