Bakan Yumaklı: Tarımsal Alanda İlk 10’dayız

TARIM SEKTÖRÜNE GÜVENİ GÖSTERİYOR

Kırşehir’de düzenlenen ‘Sokak İftarı Programı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “O tarım bitti mahvolduk diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız” ifadesini kullandı. Bakan Yumaklı, Kırşehir’deki Ahi Evran Külliyesi ve Ahilik Müzesini ziyaret ettikten sonra sokak iftarına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Yumaklı, “Biz, kendimiz, ailemiz ve milletimiz için dualar ettik. O tarım bitti diyenlere bakmayın. Tarımsal hasılada Avrupa’da 1. dünyanın ise ilk 10 ülkesi arasındayız” diyerek Türkiye’nin güçlü bir tarım sektörü olduğunun altını çizdi. Bakan, “Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz biz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz ve kendi ihtiyacımız için ihracatla ülke ekonomimize katkı için kullanıyoruz” şeklinde devam etti.

Kırşehir’de tarımsal alanda yapılan çalışmalar ve verilen destekler üzerine de bilgiler aktaran Bakan Yumaklı, yoğun katılımla gerçekleşen sokak iftarının ardından şehirden ayrıldı.