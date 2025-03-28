Bakan Yumaklı: Tarımsal Hasılada Dünya İlk 10’da

TARIMDAKİ BAŞARI VE GÜCÜMÜZ

Kırşehir’de düzenlenen ‘Sokak İftarı Programı’na katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal hasıla konusunda ülkenin başarısına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, “O tarım bitti mahvolduk diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız” ifadelerini kullandı. Kırşehir’deki Ahi Evran Külliyesi Alanı ve Ahilik Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra sokak iftarına katılan Bakan, burada kendisi, ailesi ve millet için dualar ettiklerini belirtti.

KENDİ KENDİMİZE YETERLİYİZ

Bakan Yumaklı, bir ülke olarak kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir konumda olduklarını vurguladı. “Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz ve kendi ihtiyacımız için ihracatla ülke ekonomimize katkı için kullanıyoruz” sözleriyle tarımsal üretim kapasitesine değindi. Kırşehir’de tarımsal alanda gerçekleştirilen projeler ile verilen destekleri de aktaran Bakan Yumaklı, yoğun katılımlı sokak iftarının ardından şehirden ayrıldı.