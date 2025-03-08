Bakan Yumaklı: Terörü Bitirme Yolundayız

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜGE GİDEN YOLU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ve Cumhur İttifakının kararlı duruşuyla 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olan terör belası da hepimizin bir ve beraber olmamıza sebep olacak bir yolla bitiyor” şeklinde önemli bir açıklama yaptı. Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığının düzenlediği iftar programında konuştu. “Hepimiz bu topraklara ruhunu veren gönül ikliminin, kardeşlik ruhunun da varisleriyiz. Milletçe ödediğimiz değerler var. Yaşadığımız toprakları vatan yapabilmekte en önemli şartı da budur,” ifadesini kullanan Bakan, ülkenin emperyalist emellere karşı güçlü bir inanca ve birlikteliğe sahip olduğunu vurguladı.

BİRLEŞME VE GÜÇLENME VURGUSU

Güçlü bir Türkiye’nin, güçlü millet yapısına sahip olması gerektiği mesajını veren Bakan Yumaklı, “Bugün kardeşlik ruhuna, birlik ve beraberliğimize daha fazla sarılmanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir vizyonuyla ve Cumhur İttifakının kararlı duruşuyla bu terör belasından kurtulmamız mümkün olacak,” ifadelerini ekledi. Yumaklı, bu mücadelenin meyvelerini vermeye başladığını belirtti ve “Türkiye yüzyılını inşaa etmek adına bu beladan da en kısa zamanda kurtulmuş olacağız,” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da 2 yıllık süreçte tamamlanan 216 proje ve yatırım olduğunu belirten Bakan, “Çiftçilerimize ve orman köylülerimize ekipman desteklerinden, taşkın korumaya, genel ıslah çalışmalarından köy yollarına, köprülere, okullara, kütüphanelere, spor salonlarına, yüzme havuzlarına ve daha birçok ihtiyaçları tespit ettik ve tamamladık,” dedi. Hükümetin hâlihazırda devam eden 157 projesi için 16 milyar lira harcandığını ve bu projelerin en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

TEŞVİK PİRİMİ MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı olarak her zaman üreticilerin yanında olduğunu belirten Yumaklı, 2025 yılı başından itibaren Kastamonu Şeker Fabrikasına teslim edilecek pancarlar için çiftçilere pancar kotası alım fiyatının yüzde 5’i oranında teşvik pirimi verileceğini müjdeledi. Bu teşvik priminin üreticilerin emeğini koruyacağına ve üretime teşvik edeceğine inandığını söyledi.

KADINLARA KARANFİL İLE DESTEK

Yumaklı, konuşmasının ardından iftar programına katılan kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Programa Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile çok sayıda partili, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.