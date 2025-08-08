Bakan Yumaklı Yangın İhbarı Verdi

BAKAN YUMAKLI YANGIN YÖNETİM MERKEZİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dardanos Yangın Yönetim Merkezi’nde yangınlara yönelik bilgiler verdi. Yumaklı’ya Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci eşlik etti.

GECE BOYUNCA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bakan Yumaklı, Çanakkale’de yaşanan 2 yangının detaylarını paylaştı. “İlk yangın saat 13.20’de Çanakkale’nin merkez Sarıcaeli Mahallesi’nde başladı. Bu yangın orman dışı bir alanda çıktı, ardından şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı. Yangın sırasında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgar hızı ise saatte 80 kilometre olarak ölçüldü. Yangının ilerlemesiyle, özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi gibi yerleşim alanları tehdit altına girdi. Tedbir amacıyla boşaltma işlemleri gerçekleştirilerek, toplam 131 kişi güvenli alanlara alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı ancak yaralanma yaşanmadı.” diyerek durumu açıkladı. Yumaklı, Bayramiç ilçe merkezinde de bir yangın ihbarı geldiğini ve bunun da hızlıca büyüdüğünü belirtti. “Burada da güvenli alanlara alınması gereken 654 kişi belirlendi.” dedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Bakan Yumaklı, Çanakkale’deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiğini, bunlardan 18’inin tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Başka bir noktada ise boğaz trafiğinin saat 21.00 itibarıyla tekrar açıldığını belirtti ve “Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili savcılarımız harekete geçti, 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar devam ediyor.” dedi.

TÜRKİYE’DE GENEL YANGIN DURUMU

Ülke genelindeki orman yangınlarına dair bilgi veren Yumaklı, “Toplam 44 yangınla mücadele ettik. Çanakkale’deki 2 yangın dışında, büyüme riski olan 4 yangın daha mevcut. Bu yangınlar kontrol altına alınma aşamasındadır. Ülkemizin büyük kısmının yangın riskini taşıdığını belirtmekteyim. İklim değişikliği, artık yaşadığımız bir gerçeklik.” şeklinde konuştu.

İNSAN KAYNAKLI YANGINLAR

Yumaklı, “Bu yıl çıkan yangınların %96’sı insan kaynaklı.” diyerek bu noktaya dikkat çekti. “Bir seferlik ruh ve duyarlılığa ihtiyacımız var. Lütfen kapalı alan dışında ateş yakmayalım. 112’ye durumu bildirmeyi unutmayalım.” ifadelerini kullandı. Yangınların önlenmesi için tüm vatandaşların çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “Biz zaten çıkan yangınları söndürmek için her türlü önlemi alıyoruz. Ancak en ideali bu yangınların çıkmasını sağlamamak.” dedi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE