Bakan Yumaklı, Yangınlar Kontrol Altında Dedi

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINDIĞI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kahyalar bölgesindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, “Hem Karabük hem Kastamonu yangınları için söyleyeceğim, biz büyük ölçüde kontrol altına alındı dedik, ancak tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine geri dönüşler AFAD’ın koordinasyonunda, valiliklerimiz tarafından kamuoyumuzla ve vatandaşlarımızla köy bazında bildirilecek” dedi. Açıklamalarını Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Orman Yangını Koordinasyon Merkezi’nde yapan Yumaklı, ekiplerin yangınlarla yoğun bir şekilde mücadele ettiğini ifade etti.

YANGINLARLA MÜCADELE SÜRECI DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, “Dünkü açıklamamızın ardından maalesef gün içerisinde Manisa Gördes’te ve Muğla Yatağan’da büyüme potansiyeli olan iki farklı yangın çıktı. Ama hamdolsun onları çok kısa bir süre içerisinde arkadaşlarımız müdahil olarak söndürdüler. Yine dün Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kastamonu’nun Araç ilçesindeki yangınıyla mücadele ederken, ‘gün içerisinde inşallah iyi haberler vermeyi umuyoruz’ demiştim. Hemen buraya birkaç kilometre uzaklıkta Kahyalar bölgesinde bir yeni yangın çıktı maalesef. O da son derece ciddi bir yangındı, çünkü blok ormanlarının olduğu alana çok hızlıca gidebilecek şekilde bir rüzgarın olduğu da saate denk geldi” açıklamasında bulundu. Eflani ve Araç yangınlarıyla mücadele eden ekiplerin, Kahyalar bölgesindeki yangına hızlı bir şekilde sevk edildiğini belirtti.

ÜLKE GENELİNDE YANGINLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Dün Türkiye genelinde toplam 38 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, “Son olarak Karabük Eflani ve Kastamonu Araç ilçesi sınırında, iki ilçede Eflani’de başlayan ve Araç’a geçen yangından bahsetmek istiyorum” dedi. Özellikle, başka yangınların çıkması nedeniyle güçlerinin bölündüğünü belirtti. Her üç yangın için de şu an büyük ölçüde kontrol altına alındığını ifade etti ve aktif bir yangın olmadığını duyurdu.

VATANDAŞLARA DÖNÜŞ HATIRLATMASI YAPILDI

Bakan Yumaklı, vatandaşların evlerine dönmeden önce valiliklerin bilgilendirmelerini beklemelerini istedi. “Kapalı alanların dışında ateş yakılmaması gerektiğini hatırlatıyorum. Her ne sebeple olursa olsun ateş kaynaklarından kaçınılması gerekiyor” diyerek, herhangi bir ateş yakmanın ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Yangın sonrası geri dönüşlerin AFAD’ın koordinasyonunda olacağına değinerek, vatandaşlara valilik açıklamalarını takip etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

TEYAKKUZ HALİ 15 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Yumaklı, Türkiye’nin bazı bölgelerinin yangına hassas olduğunu belirtirken, yeni risk alanlarının oluştuğunu da vurguladı. “15 Ekim’e kadar bizim teyakkuz halinde olacağımızı, vatandaşlarımızın da bu tarihe kadar hassasiyetlerini üst düzeyde tutmalarını istirham ediyorum” dedi. Yangınlarla mücadele ederken, bu süreçte destek veren Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve diğer kurumlara teşekkür etti.