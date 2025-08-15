Bakan Yumaklı Yangınları Kontrol Altına Aldı

ORMAN YANGINLARINDA KONTROL SAĞLANDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa, Zonguldak, Bartın, Muğla ve Balıkesir’deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Yapılan sosyal medya paylaşımında, ülke genelindeki orman yangınlarının mevcut durumu hakkında bilgi verildi.

AÇIKLAMALAR VE MÜCADELE

Yumaklı, “Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda, Bursa / İznik, Zonguldak / Merkez, Bartın / Amasra, Muğla / Fethiye, Balıkesir / Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır” şeklinde bilgi verdi. Bunun yanı sıra, “Adıyaman / Besni ve Balıkesir Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır” ifadesine de yer verdi.

MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Yumaklı, Kocaeli / Karamürsel, Karaman / Ermenek ve Afyonkarahisar / Bolvadin yangınlarının ise ekiplerin gün boyunca süren mücadeleleri sayesinde enerjisinin düşürüldüğünü vurguladı. “Yeşil Vatanımızı korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz” diyerek, orman koruma çalışmalarının süreceğini belirtti.