Bakan Ziyaret Etti: Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

KADIN ADLİYE GİRİŞİNDE YAKALANDI

Kayseri’de 54 yaşındaki F.K. isimli kadın, çantasında ruhsatsız tabanca taşıyarak adliyeye girmeye çalışırken, x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından tespit edildi. Olay, sabah saat 10.15 sıralarında Kayseri Adliyesi’nde gerçekleşti.

X-RAY CİHAZINDA TESPİT EDİLDİ

İddiaya göre, F.K. bir avukat ile görüşmek üzere adliyeye geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis, kadını x-ray taramasına yönlendirdi. Burada, x-ray cihazının görevlisi, kadının çantasındaki ruhsatsız tabancayı fark etti. Bunun üzerine, kadının üzerindeki tabancaya el konuldu. F.K., adliyedeki işleminden sonra ifadesini vermek üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kayseri Adliyesi’ni ziyaret edeceği gün, x-ray cihazında çantasındaki ruhsatsız tabanca ile yakalanan kadının durumu kısa süreli bir paniğe neden oldu.