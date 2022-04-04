Bakandan 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda değindi ve son aşamaya gelindiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge meselesinde son aşamaya gelindiğini, mayıs ayında çalışmayı tamamlayarak Meclis’e intikal ettirmek istediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen “4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi”nin açılışında konuşan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının Mayıs ayında tamamlanıp Meclis’e intikal ettirileceğini belirtti.

Bakan Bilgin, “3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclis’e intikal ettirmek” dedi.

Bilgin, “Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36’iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.