Bakandan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin komisyon kararıyla belirlendiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim, kasım, aralık ayları sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Komisyon karar verecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin 9 bin lira olacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi.

Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, “Asgari Ücret Komisyonu’nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok” dedi