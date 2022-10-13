Bakandan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı hakkında açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Forumu’nda asgari ücrete ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

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“Önemli bir katkısı olacak. Sosyal ortaklarımızla birlikte Türk İş, DİSK, HAK-İŞ ile birlikte görüştük. Türkiye’de binlerce şirket var. Bu şirketin verilerini analiz ettik. Proje tamamlandı. Bir şirketin bir üyesi daha var ana şirket İstanbul’da ona bağlı şirketler Anadolu’da onun vergi borcu çıkıyor onu çıkarıyoruz. Sendikalar olacak, örgütlü olacak, vergi borcu olmayacak. Şirket sayısını belirledik. Güzel bir törenle kamuoyuna paylaşacağız.

Beyaz bayrak bir işletmeler vergisini veren işçisine saygı duyan bir işletme, ona bir pozitif ayrımcılık getireceğiz. Yemek paralarından sosyal yardımlardan vergiyi kaldırdık. Benzer uygulamaları o işyerlerine de koyacağız. Onların da bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum onu da yapacağız.

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA

Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız.”