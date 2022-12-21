Bakandan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

2023 yılının asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısından da sonuç çıkmadı. Türk-İş’in teklifi 9 bin lira olurken, işçi ve işverenlerin asgari ücret hesaplamaları arasındaki fark bin liranın altında kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Tarih henüz belli değil, görüşmeler devam ediyor.” dedi.

2023 yılının asgari ücretini belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısından da sonuç çıkmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıya, Türk-İş Genel Sekreteri Pervul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile bakanlık bürokratları katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yer almadığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave veriler masaya yatırıldı.