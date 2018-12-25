Bakan’dan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan asgari ücret açıklaması geldi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklanan asgari ücret ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, asgari ücretin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak’ın o paylaşımı:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

TRT