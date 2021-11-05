Bakan’dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret hakkında açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, asgari ücret bedeline yönelik yaptığı açıklamada, enflasyon karşısında işçinin emeğinin korunacağı bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

​Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tartışmalarına yönelik açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, “Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi.

“RAHATLAMA SAĞLAYACAĞINI ŞİMDİDEN SÖYLEYEBİLİRİM”

İşçileri koruyacak, asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak bir çalışma içinde olduklarını belirten Bilgin, “Rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.

Bilgin, “2500 muhtelif sektörlerde çalışan işçileri, işverenleri yöneticileri, esnaf başka meslekten insanları kapsayan toplumun beklentilerini mümkün olabileni ortaya koyan araştırma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

Bakanlık bünyesindeki 3600 ek gösterge çalışmalarının da başladı

ğını kaydeden Bilgin, “Kapsamı ve maliyeti üzerinde çalışıyoruz yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz. Kapsamı ne kadardır hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz maliyeti nedir detaylı çalışma yürütüyoruz” dedi.