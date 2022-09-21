Bakandan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilgin, “Aralık geliyor, aralıkta da zam yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız” dedi. Bakan Bilgin, prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme yapacaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Ankara’da açıklama yapan Bilgin, “Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” dedi.

“PRİM GÜN SAYILARINI EŞİTLEMEMİZ LAZIM”

Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu belirten Bilgin, “Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim” dedi.