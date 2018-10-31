Bakan’dan bedelli denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece yarısı bedelli denetimine çıktı. Bakan, yığılmaların önlenmesine yönelik ’24 saat hizmet’ talimatı verdiği askerlik şubelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Akar, İstanbul’daki Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerinin bulunduğu binaya habersiz giderek incelemelerde bulundu.

Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler, Bakan Akar’ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti, onlara işlemler için ne kadar beklediklerini sordu.

NTV