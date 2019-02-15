Bakan’dan bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeye dair yaptığı açıklamada bütçe gelirlerinin ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:”Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter üzerinden yaptğı paylaşımda bütçeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu.

TRT