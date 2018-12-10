Bakan’dan Danıştay açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay’ın başörtüsü kararı hakkında konuştu ve bunu bir saldırı olarak gördüğünü, bu saldırının da hukuk dışı olduğunu belirtti.

Bakan Gül şunları söyledi:

Danıştay’ın başörtüsü kararı

Hala insanların kafasındaki örtüyle yaşam tarzıyla uğraşan zihniyet gerici zihniyettir. Türkiye artık ileriye çağdaş insan haklarına daha özgürlükçü yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde etmiş ülkedir. Hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü özgürlük olarak; başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuku dışı olarak görmektedir. Danıştay da zaten bu görüşe itibar etmemiştir.

Kaşıkçı cinayeti

Kaçıkçı cinayeti bir yaşam hakkına ağır saldırı, asla üstü örtülmeyecek vahşice işlenmiş bir cinayettir. Türkiye bu soruşturmayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Bu mesele uluslararası topluma mal edilmiştir. Her türlü hukuki teknik hazırlıklar tamamdır. Bu konuda Suud tarafının yapıcı olaması gerekir. Ama öyle bir tavır görmedik. Suudi taraf Türkiye’nin taleplerine sessiz kaldı.

NTV