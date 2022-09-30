Bakandan doğal gaz stoğu açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz stoğu hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Bakan Dönmez Karadeniz Gaz Sahası’yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı’nda olduğunu duyuran Bakan Dönmez doğal gaz stoku ile ilgili bilgi verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası’nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı’na geldiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri’deki yer altı gaz deposunun tam dolu olduğu belirtildi.