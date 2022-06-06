Bakandan doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğalgaz hakkında açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz hakkında açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı’ndan geçtiğini açıkladı.

Karadeniz’de bulunan gaz hem vatandaşları hem de Türkiye’nin prestiji açısından adeta dönüm noktası oldu. Bulunan gazla birlikte kendi gazımı işleyebileceğiz. Karadeniz’de bulunan gazla birlikte çalışamalr başlamış ve devam ediyordu. Çalışmalarda safha atlanacak bir aşama tamamlandı ve gazın karaya çıkarılması için deniz dibine konacak olan boruları yerleştirecek gemi Çanakkale’den çıkarak yol aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile geçtğimiz günlerde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran’da kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı.

‘FİLYOS’A DOĞRU YOL ALDI’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.