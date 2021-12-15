Bakan’dan döviz kuru açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, döviz kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili açıklama yaptı.

Kurum, sözlerine şu şekilde devam etti: “Biri 2053 net sıfır emisyon hedefi diğeri ise yeşil kalkınma devrimi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek, dönüşecek. Ülkemiz siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle sanayi devrimini kaçırmış bir ülke. Darbeler, cuntalar, koalisyon hükümetlerinin getirdiği güvensizlikler ve bunların getirdiği özgüvensizlikle beraber teknoloji devrimine yeterli uyumu sağlayamamıştır. Fakat bugün, istikrar ve güven ortamını sağlamış, tüm ağırlıklarından, bagajlarından kurtulmuş, her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var. Şimdi ülkemizin önünde tüm fırsatlarıyla beraber yeşil kalkınma devrimi duruyor. Biz ülke olarak, yeşil kalkınmaya maruz kalan değil, bu dönemi yöneten, yönlendiren, liderlik eden bir ülke olarak yürütüyoruz. Yeşil kalkınma devrimi; sadece ulusal anlamda bizi değil, tüm bölgemizi hareketlendirecek”