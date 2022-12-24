Bakandan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılacağı iddialarına yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşlara, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağı müjdesini verdi. Arama kuyularını iki kat artırmayı planladıklarını açıklayan Bakan Dönmez “2023’te 134 arama, 73 üretim olmak üzere toplam 207 kuyuya çıkacağız” dedi. Karadeniz gazının değeriyle ilgili de konuşan Dönmez “Bugün itibarıyla 540 milyar metreküplük keşfin güncel ekonomik değeri, 700 milyar dolardan daha fazla” ifadelerini kullandı.