Bakan’dan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kasım ayı enflasyon rakamları hakkında açıklama yaptı ve atılan adımların önemine değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda açıklanan tablonun düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini gösterdiğini söyledi.

Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım’da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34’ten %20.72’ye geriledi. Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur. Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.”

MİLLİYET