Bakandan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ve EYT’liler hakkında açıklama yaptı.

Bakan Bilgin EYT’lilerle ilgili olarak, “EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var… Ondan sonra tekrar asgari ücret var. Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız.Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilgin, daha sonraki soruya verdiği yanıtta, “Sözleşmeliler listenin ilk sırasında, ikinci sırada geçici işçiler sorunu var, EYT ve diğerleri var” ifadelerini kullandı.

“ARALIK’TA ŞARTLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK.”

Bilgin konuşmasının devamında ise asgari ücretle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Kümülatif olarak bakarsak yüzde 94’e varan bir zam yaptık. oldukça yüksek bir artıştır. Enflasyonist ortamda çalışanları koruyan bir düzenlemedir. Aralık’ta şartlar yeniden değerlendirilecek.”

ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA OLDU

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komis-yonu’nun çarşamba gününden bu yana süren çalışmaları tamamlandı. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın katıldığı toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücret daha önce 4 bin 235 liraydı.