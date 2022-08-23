Bakandan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar için masada yeni bir formül olduğunu söyledi.

Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözümü için çalışma başlattı. Masadaysa tek bir formül var.

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Yapılacak çalışmaya ilişkin sürecin devam ettiğini ve birçok aşamanın olduğunu belirten Bilgin, “Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var” dedi.

Bilgin, Hollanda veya Almanya modellerinden bahsedildiğini ancak bunun doğru olmadığını açıkladı.

A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacaklarını söyleyen Bilgin, Ocak ayı civarında bunu Meclis’e sunmayı planladıklarını dile getirmişti.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söylemişti.

Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.