Bakandan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, “Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir” dedi. Bakan Bilgin, sözleşmeli personel çalışmasının bitmek üzere olduğunu beilrtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemedeki son durumu açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası sorularını yanıtlayan Bilgin, “Teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT aralık ayı gibi gündeme gelir” dedi.

“SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞMASI BİTMEK ÜZERE”

Sözleşmeli personelle ilgili çalışma hakkında bilgi veren Bilgin şunları kaydetti:

“Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz.

Sözleşmeli personel ve geçiçi işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız.”

“SIRADA TAŞERON İŞÇİLER VAR”

Maden işçileri ve kadroya geçmemiş taşeron işçilerle ilgili de çalışma olduğunu belirten Bilgin, “Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Önceliğimiz kadroya geçmemiş 90 bin civarındaki taşeron işçi olacak. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız” diye konuştu.