Bakandan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm aşamasına geldik” dedi ve kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.

Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, “Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun etkisini, tahribatını dikkate alarak yeni bir değerlendirme sonucunda kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.