Bakan’dan fahiş kira açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kiralara ilişkin düzenlemeler hakkında konuştu.

Fahiş kira artışlarıyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kiralarla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, “Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek.” ifadelerini kullandı.

Fahiş kira artışlarına yönelik yapılan düzenlemede sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

BAKAN KURUMDA FAHİŞ KİRA AÇIKLAMASI

Kirada yıllık artışın, o yılın TÜFE ortalaması kadar olabileceğini hatırlatan Kurum, “20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Aksi her durum kanuna aykırıdır” dedi.

“HEM EV SAHİBİ HEM DE KİRACILAR MUTLU OLACAK”

Bakan Kurum, “Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız paylaşacak” diye konuştu.