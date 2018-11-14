Bakan’dan faiz açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara güzel haberi verdi. Bakan, vatandaşın faiz yükünün hafifletileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16’ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20’ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek” dedi.

TİCARET Bakanı Pekcan açıklamasının devamında “(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir” şeklinde konuştu.

HABERTURK