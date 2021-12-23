Bakandan fiyat indirimi açıklaması: En ağır cezaları vereceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili açıklama yaptı ve fiyatlara yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Bakan Muş, “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız.

İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz” diye konuştu.