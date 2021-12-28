Bakan’dan fiyat indirimi açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası dengelenen ekonomiye dikkat çekerek fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte, yükselen fiyatların inmesine yönelik süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Bakan Muş, “Bildiğiniz üzere; özellikle bu dönemde, gıda fiyatlarında yüksek artış gözlemlendi. Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. ” dedi.