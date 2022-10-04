Bakandan İmamoğlu’na tepki

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın sözlerine yanıt verdi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun maliyeti belediye tarafından karşılandı” sözlerine tepki gösterdi. Karaismailoğlu, “16 milyar saatlik çalışmayı 16 saniyelik bir tweet ile çalamazsınız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bir televizyon programında İstanbul’daki raylı sistem projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı Metrosu ilk etabının bir ay içinde açılacağını duyurdu.

Yeni metro hattıyla, Sabiha Gökçen’den Halkalı’ya kesintisiz metro ulaşımı sağlandığına dikkat çekti.

Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun “Havalimanı metro hattının maliyeti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır” sözlerine de tepki göstererek, “Bu tweetin karşılığı tam bir emek hırsızlığıdır. 16 milyar saatlik insan emeğinin hırsızlığıdır. Siz akşam keyif yaparken 16 saniyelik tweetle arkadaşlarımızın emeğini çalamazsınız. Cevap vermeye değmez” dedi.

Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 4 milyar 400 milyon liralık maliyetinin bakanlıkça karşılandığını söyledi.

İstanbul’a merkezi bütçeden 100 milyar lira para aktarıldığını ama projelerin tamamlanmadığını ifade etti.