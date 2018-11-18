Bakan’dan internet uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, internet kullanımı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: “Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası tamamen kaldırılacak. AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak. Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz” açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası’nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirterek, “AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak.” dedi.

Turhan, yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğini, AKN uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını söyledi

Turhan, AKN’nin kaldırılmasının ardından internet paketi dışında bir ücretin alınmayacağına dikkati çekerek, söz konusu paket ücretlerinin şirketler arasındaki rekabete göre belirlendiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da rekabetin denetlendiğini dile getirdi.

“VATANDAŞIMIZI KİMSEYE YEM ETMEK İSTEMEYİZ”

Vatandaşın haksız yere bir hizmetin ödemesiyle karşı karşıyla kalmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade eden Turhan, “Biz, vatandaşımızı bu konuda kimseye yem etmek istemeyiz.” diye konuştu.

Şirketlerin uygulamanın kaldırılması konusunda biraz isteksiz olduğunu belirten Turhan, AKN’nin mutlaka kaldırılacağını söyledi.

Turhan, veri akışının her geçen gün arttığı interneti 1 Ocak 2019’dan itibaren herkesin istediği kadar kullanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“AKN’nin kaldırılmasının ardından birkaç hafta içinde yoğunluk yaşanmasını bekliyoruz. Çünkü yılbaşında internet kullanımında talep artabilir. Bunu altyapımızın kapasitesini geliştirerek çözeceğiz. Vatandaşın gereksiz yere ücret ödememesi ve sürpriz faturalarla karşı karşıya kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Amacımız haberleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında vatandaşımıza daha ekonomik ve kaliteli hizmet vermek.”

İnternetin amacı dışında kullanıldığında zararlı olabildiğini ve bu durumun sorunlu bir nesil yetişmesine yol açabileceğini anlatan Turhan, “Bu tür hizmetleri maddi çıkarlar ve kötü amaçlar için kullananlar var. Bunu da kontrol etmemiz lazım.” ifadesini kullandı.

TRT