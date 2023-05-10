Bakandan işçilere uygun kredili ev müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, işçilere uygun kredili ev müjdesini verdi.

Kurum, “Evi olmayan işçi kardeşlerimiz için yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerini sağlayacağız” dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sanayi buluşmaları kapsamında bulunduğu toplantıda sanayide yapılan büyük atılımlarla ilgili konuştu. Sanayide yeşil dönüşüm içerisinde olduklarını belirten Kurum, yeşil ekonomiyle 10 yıl içerisinde yüz binlerce gence yeni istihdam sağlanacağını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde sanayide büyük atılım yapıldığını ifade eden Kurum, “Bugün sanayisini gözeten, koruyan, kollayan, adeta pamuklara saran bir iktidar var. Çünkü, yine şunu çok iyi biliyoruz ki, üreten alıp yürür, üretmeyen yerinde durur. İşte dün ürettiği malını satamayan bir sanayiden bugün, artık tüm dünyanın tercih ettiği marka bir sanayiye ulaşan Türkiye var. Artık sadece ağır sanayide değil, yüksek teknolojili hafif sanayide de çağ atlayan bir Türkiye var. Milli geliri içerisinde sanayisinin payını yüzde 25,6’ya ulaştıran bir Türkiye var. Bu büyük payı korumak da hiç şüphesiz sanayi tesislerimizin iklim değişikliğine uyumunu artırmakla mümkün olur” diye konuştu.

Sanayide yeşil dönüşüm uygulamalarından bahseden Kurum, 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın, alternatif ham madde olarak sanayide kullanımını sağladıklarını kaydetti.

“YÜZ BİNLERCE GENCİMİZE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

Tüm organize sanayi bölgelerini (OSB) “Yeşil OSB”ye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ düzenliyoruz. Bu belgeyi almaya hak kazanan sanayi tesislerinin, yeşil finansmandan faydalanmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Bu sayede, sanayimizi, dünya standartlarının da üzerine çıkararak rekabet gücüne erişmesini ve piyasalarda yüksek payla yer almasını sağlayacağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz, yeşil bir ekonomi oluşturacağız ve inşallah 10 yıl içerisinde yüz binlerce gencimize istihdam sağlayacağız.”

İŞÇİLERE ‘UYGUN FİYATLI’ EV MÜJDESİ

Kurum, ev sahibi olmayan işçiler için müjdesini şu sözlerle duyurdu:

“Evi olmayan işçi kardeşlerimiz için de yeni yapacağımız yerlerde onların uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerinin ve TOKİ Başkanlığı’mızla, sanayi bölgelerimizle birlikte yapacağımız projeyle katkı sağlayacağız. Hem onlara uygun şartlarda yer tahsisini, sanayi sitelerinin yapılması noktasında TOKİ’mizle yapım desteğini, diğer taraftan da burada çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev sahibi olması için hep birlikte proje yürütüyoruz. Bilhassa burada MODOKO, İMES, tüm sanayi bölgesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan kardeşlerimizin uygun şartlarda ev alabilmesi ve üretim devamı için çalışmayı yürüteceğiz.”